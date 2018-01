Ficarazzi, morto dopo una lite al parcheggio ma per cause naturali

Era intervenuto per sedare una rissa per un parcheggio Vito D’Alcamo, 60 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato a terra morto con una ferita alla testa, tra via Pirandello e via Quasimodo.

L’autopsia eseguita oggi all’istituto di medicina legale del Policlinico a Palermo, ha accertato che l’uomo è morto per cause naturali. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagheria che hanno indagato e hanno sentito per tutta la notte testimoni e protagonisti della rissa. Secondo quanto accertato l’uomo nel corso del litigio non è stato colpito da nessuno. Si è sentito male ed è caduto sbattendo la testa.