Vento di Scirocco, Palermo come i Caraibi: mai così caldo da 40 anni

ROMA - Roma e Palermo hanno registrato ieri temperature massime di 19,6 e 24,1 gradi, che rappresentano i valori più elevati degli ultimi 40 anni. Lo rende noto il Centro Epson Meteo, precisando che le minime sono state di 17 e 18,8 gradi, le più alte degli ultimi 20 anni. Il caldo anomalo, decisamente fuori stagione, è stato in gran parte dovuto al vento di Scirocco che ha soffiato su tutta la Penisola, in particolare sulle regioni centro-meridionali.

I valori termici al Centro-Sud inizieranno comunque a diminuire lentamente, così come il Meteo.It, già da mercoledì 10 gennaio, sia per le precipitazioni previste sia per l'indebolirsi delle correnti meridionali. Da Venerdì faranno il loro ingresso venti più settentrionali e più freschi, che saranno responsabili di una decisa diminuzione termica di notte, mentre di giorno i valori non subiranno grosse variazioni, a causa al maggior irraggiamento previsto su gran parte delle regioni.