Denuncia M5S, scritte e simboli satanici in centro Palermo

PALERMO - «Scritte e simboli satanici mi sono stati segnalati da alcuni cittadini, in pieno centro di Palermo, tra viale Lazio e via Sicilia, nel passaggio pedonale, allestito all’interno del cantiere dell’anello ferroviario». Lo denuncia il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Igor Gelarda. «Si tratta di scritte e simboli ben precisi che fanno sospettare la presenza in città di una setta satanica - dice -. Sul luogo croci rovesciate, numeri che probabilmente riconducono a riti satanici e bestemmie. Si nota, in particolare, la stella a cinque punte all’interno di un cerchio, ma anche la sequenza numerica 666 che allude a Satana.

Ci sono pure simboli fallici e il disegno di un gattino con la croce rovesciata sul petto - aggiunge Gelarda - Oltre ad essere volgari e di cattivo gusto, offendono la sensibilità religiosa di molti nostri concittadini per tale ragione ho trasmesso, in qualità di consigliere comunale, una nota urgente al sindaco nella quale chiediamo la cancellazione di queste scritte e l’istallazione di telecamere di controllo. Ho anche segnalato la cosa ai competenti uffici di polizia».