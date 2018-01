Palermo, scoperta allo Zen 2 una piantagione di marijuana

La Polizia di Stato ha scoperto e sequestrato una piantagione di marijuana in un appartamento di via Egeria allo “Zen 2”. Gli agenti si sono insospettiti per via del forte odore acre proveniente da quell’appartamento sito al piano terra.

Durante il sopralluogo, i poliziotti hanno scoperto una vera e propria fabbrica di stupefacenti, composta da ben 15 lampade alogene, dotate di parabola in alluminio riflettente, collegate ad appositi trasformatori, un areatore elettrico, due climatizzatori di grossa potenza, un contatore digitale per il controllo della temperatura ed umidità, 3 bidoni di fertilizzante e 112 piante di marijuana dell’altezza di 1.5 metri circa ciascuna, che equivalgono a circa 10 chili di stupefacente.

Il locale in questione, tra l’altro, era servito da un impianto di illuminazione artificiale allacciato abusivamente alla rete elettrica. L’attività di polizia giudiziaria condotta dai poliziotti delle Volanti ha consentito di identificare e denunciare A.G., 36 anni, pregiudicato, quale presunto responsabile dell’attività illecita in questione. E’ stato stimato che il valore approssimativo dello stupefacente fosse di circa 60 mila euro.