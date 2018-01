Legati, picchiati e rapinati in casa a Palermo

PALERMO - Una coppia, lui 77 anni lei di 54, è stata rapinata in casa in via Brancaccio a Palermo. Tre banditi, a volto coperto, hanno legato e picchiato i coniugi dopo essere entrati forzando la porta d’ingresso. I tre banditi hanno portato via dei soldi mettendo a soqquadro la casa. I due sono stati medicati dal personale del 118, chiamato dagli agenti della polizia di Stato.