Palermo, sgomberate famiglie che avevano occupato bene confiscato a mafia

PALERMO - E’ iniziato questa mattina a Palermo, nella località di Ciaculli, lo sgombero delle famiglie di senza casa che avevano occupato un bene confiscato alla mafia e affidato all’associazione Mandarinarte, che vi ha allestito un laboratorio di dolci e conserve. Lo sgombero, su input della prefettura, vede impegnati poliziotti, carabinieri, vigili urbani e tecnici del Comune. Ci sono anche gli assistenti sociali per assistere i minori e se necessario prenderli in carico. Qualcuno degli occupanti è stato accompagnato in questura e denunciato.