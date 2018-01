Palermo, metronotte chiede di spostare l'auto e lui gli sferra una testata

Un metronotte in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia è stato aggredito da un uomo cui aveva chiesto di spostare l’auto perchè intralciava l'arrivo delle ambulanze.

L’aggressore è andato in escandescenze e ha dato una testata al metronotte provocandogli una ferita al volto e un trauma. In soccorso della guardia giurata di 46 anni sono arrivate le volanti della polizia. L’aggressore sarebbe stato individuato. La vittima è stata ricoverata in ospedale per accertamenti.