Bagheria, scritte minacciose contro il parroco delle Anime Sante

Vandali in azione questa notte contro la chiesa delle Anime Sante di Bagheria (Palermo). Ignoti hanno gettato del liquido nero, probabilmente olio per auto, davanti e sull'ingresso principale dell’edificio. Inoltre, su uno dei muri esterni, è stata lasciata una scritta minacciosa contro il parroco: "Padre Basile Kissa e prima e l’urtima".

Su quanto acceduto sono in corso le indagini della polizia scientifica mentre il primo cittadino Patrizio Cinque ha organizzato per domenica 21 gennaio, alle 18, una fiaccolata di solidarietà.

"E' una vicenda che lascia senza parole - afferma Cinque - Non è la prima volta che appaiono scritte contro il parroco, Don Basile non deve essere lasciato solo, è vergognoso quanto accaduto. Il Comune non può e non vuole che questo vile atto passi inosservato. Incoraggiamo padre Basile a non desistere. La comunità sana di questa città è con lui".

La parrocchia è stato oggetto di una querelle tra due diversi gruppi di parrocchiani per la scelta, fatta quando era parroco della chiesa Don Massimiliano Purpura, di spostare la statua della Madonna dell’Immacolata dall’altare maggiore in una nicchia laterale. Al suo posto venne sistemato un quadro con la Deposizione. I fedeli si divisero in due schieramenti, pro e contro lo spostamento, e venne anche costituito un comitato denominato 'Maria Santissima sull'altare maggiorè per riportare la statua al suo posto. Poi padre Giovanni Basile divenne il nuovo parroco e contro di lui sono apparse le scritte minacciose.