Palermo, accoltellato nella sua abitazione, ricoverato in gravi condizioni

Un uomo di 64 anni P.C. residente nel quartiere Borgo Nuovo nell’abitazione in Largo Pirandello a Palermo è stato accoltellato in casa. Secondo una prima ricostruzione a ferirlo al torace sarebbe stata una donna.

L'uomo è stato trasferito stanotte d’urgenza da Villa Sofia al reparto di Chirurgia toracica del Cervello, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento. Adesso si trova ricoverato nel reparto Rianimazione all’ospedale Cervello dove viene tenuto sotto stretta osservazione. A lanciare l’allarme al 118 sono stati i vicini di casa, poi è partita la corsa verso il pronto soccorso, da cui è stata subito avvisata la polizia.

Per tutta la notte la squadra mobile e la Scientifica hanno effettuato i rilievi nell’appartamento dell’uomo, dove sarebbe avvenuta l’aggressione. Insieme ad altri testimoni due donne sono state sentite dagli agenti della squadra mobile della omicidi, le indagini sono tuttora in corso per ricostruire quanto accaduto nell’abitazione.