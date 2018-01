Palermo, mette oggetto metallico in una cabina elettrica, bimbo di 7 anni in gravi condizioni

Un bambino è stato ricoverato a Palermo dopo essere stato investito da una scarica elettrica e da una fiammata. Il piccolo, 7 anni, secondo le prime informazioni, avrebbe infilato un oggetto metallico in una cabina elettrica di via Gaspare Palermo e sarebbero poi stato investito dalle fiamme provocate da un corto circuito. Il bambino è stato trasportato al Centro grandi ustionati dell’Ospedale Civico. Sarebbe in prognosi riservata. In via Gaspare Palermo si trovano vigili del fuoco e polizia di stato.