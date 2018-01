Misilmeri, la lite per il parcheggio sfocia in rissa: 5 arresti

PALERMO - Il diverbio per un parcheggio si trasforma in una violenta rissa tra due nuclei familiari. Accade a Misilmeri, in provincia di Palermo, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato cinque persone. Ieri, intorno alle 14.30, il parcheggio di un’auto fa scattare una discussione accesa tra due uomini. Gli animi si riscaldano e solo l’intervento della moglie di S.S., 60 anni, riporta la calma tra i due automobilisti che si separano e si allontanano. Dopo aver appreso della lite in cui era rimasto coinvolto il padre, però, E.P., 19 anni, e P.P, 20 anni, si recano sotto l’abitazione del sessantenne, invitandolo a scendere e a chiarire la situazione.

Sotto casa, però, arrivano anche i figli dell’uomo, un 23enne e un 20enne, e nel giro di pochi secondo la discussione degenera in una violenta rissa a colpi di caschi e oggetti contundenti. Solo l'intervento dei carabinieri con il supporto di una pattuglia della Polizia riesce a riportare la calma e a separare i contendenti. Tutti e cinque vengono condotti in caserma e arrestati.