Palermo, cade con la moto, muore un centauro di 50 anni

Incidente stradale mortale in via Evangelista di Blasi, a Palermo. A perdere la vita un 50enne. L'uomo era a bordo di una moto. Ancora da accertare la dinamica del sinistro e i mezzi coinvolti. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale. Per la vittima l’urto è stato fatale, gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.