Massimo di Palermo apre stagione con mezz'ora di ritardo per sciopero

PALERMO - L’inaugurazione della stagione lirica al Massimo di Palermo, prevista per le 19.30, è slittata di mezz'ora per lo sciopero di circa 30 lavoratori aderenti alla Fials-Cisal, tra loro alcuni orchestrali. In scena c'è "Guillaume Tell" di Gioacchino Rossini, la prima volta che viene data nel capoluogo siciliano nella versione originale francese. Tra gli spettatori, anche il ministro Claudio De Vincenti. I lavoratori lamentano le «risorse non adeguate da parte del ministero».