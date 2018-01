Mafia a Palermo, convalidato il fermo del figlio dell'ex autista di Totò Riina

Il gip Fabrizio La Cascia ha convalidato i fermi disposti dalla Procura di Palermo nei confronti di Giuseppe Biondino, figlio del boss Salvatore, ex autista di Totò Riina, e Francesco Lo Iacono, nipote dello storico boss di Partinico. Biondino, nuovo «reggente» del mandamento di San Lorenzo, è accusato di mafia, Lo Iacono di essere il mandante di un attentato incendiario che distrusse una concessionaria di auto di Partinico.

Per entrambi il gip ha disposto la misura cautelare in carcere. Il fermo era motivato dal pericolo di fuga: dalle indagini era emerso che i due stavano per lasciare l’Italia e darsi alla latitanza. Non sono stati convalidati invece i fermi di due coindagati: Salvatore Ariolo e il tunisino Ahmed Glaoui, accusati di estorsione. Il gip però ha disposto per tutti e due il carcere. Mentre il quinto fermato Bartolomeo Mancuso, accusato di estorsione, è stato scarcerato.

All’inchiesta, coordinata dai pm Roberto Tartaglia, Annamaria Picozzi e Amelia Luise, hanno contribuito le rivelazioni del neo pentito Sergio Macaluso.