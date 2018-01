Ventenne minaccia di sfregiare ex fidanzata con acido: arrestato

PALERMO - La Polizia di Stato ha arrestato D.P.V., palermitano di 20 anni, accusato di reato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. Gli agenti del commissariato San Lorenzo sono intervenuti nel quartiere Marinella su richiesta di una ragazza che chiedeva aiuto. Il giovane stava cercando di buttare a terra la porta di casa con calci e pugni. Urlava e la minacciava di morte la vittima dicendo che l’avrebbe sfregiata con l’acido. I poliziotti hanno bloccato il giovane all’ingresso dello stabile. La ragazza ha raccontato che da mesi viveva un incubo e più volte aveva denunciato il suo ex per le aggressioni sia verbali che fisiche. L'arresto è stato convalidato dal giudice.