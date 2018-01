A Biagio Conte parte del Tfr di ex deputati regionali del M5S

PALERMO - Giorgio Ciaccio e Claudia La Rocca, due ex deputati regionali del Movimento 5 Stelle, hanno deciso di donare parte del loro Tfr dell’Ars (circa ventimila euro in tutto) in beneficienza: i fondi andranno ad alcune associazioni di Palermo, tra cui la Missione Speranza e carità di Biagio Conte. Una parte delle risorse sarà inoltre versata al fondo di garanzia dedicato all’emergenza abitativa (destinato a supportare donne e famiglie in difficoltà), creato dall’Oratorio salesiano di Santa Chiara; una parte sarà devoluta all’associazione «Ridi che ti passa», clown in corsia; tra le associazioni che riceveranno la donazione anche quella per le Immunodeficienze Primitive (Spia).



«Si può scegliere - scrivono in un post su Facebook - di trascorrere la propria vita per rendere migliore e più bello un pezzo di mondo e cercando di migliorare la qualità della vita di coloro i quali non hanno avuto la nostra stessa fortuna». Conosciamo bene la nostra città e siamo consapevoli del fatto che le necessità, le emergenze e le persone in difficoltà sono veramente tante, ma ritrovandoci nelle condizioni di dover prendere una decisione, in questa occasione, ormai da semplici cittadini, con l’intento di regalare un pò di felicità, abbiamo scelto di donare le somme a delle realtà palermitane note per il grande e concreto lavoro svolto per la comunità e per l'importante e indiscusso valore sociale». La Rocca e Ciaccio, che non si sono ricandidati alle ultime regionali, sono imputati nel processo sulle firme false raccolte dal movimento per le Comunali 2012 a Palermo. I due hanno ammesso i fatti collaborando con i pm.