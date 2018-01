Proiettile contro autobus Amat allo Zen: nessun ferito

PALERMO - Un autobus della linea Amat 619 che collega lo Zen 2 a Palermo è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco ieri pomeriggio mentre transitava da via Learco Guerra. Il proiettile ha provocato un foro nel finestrino. Nella vettura c'erano passeggeri, nessuno è rimasto ferito. L’autista ha trasportato il mezzo nell’autoparco e ha raccontato quello che era successo. Non è la prima volta che gli autobus in quella zona sono presi di mira e danneggiati da colpi di pietra. Sempre ieri e sulla stessa linea un estintore è stato svuotato dentro la vettura. Le indagini sono condotte dalla polizia.