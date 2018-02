Moglie Dell'Utri: «Non digiuna più per ex anoressia di nostra figlia»

FIRENZE - Marcello Dell’Utri ha interrotto il suo digiuno «per un problema familiare che non ho mai dichiarato: abbiamo quattro figli, e una nostra ragazza ha sofferto per un lunghissimo periodo di anoressia, quindi aveva incominciato a digiunare ancora. Lui ha pensato bene che poteva essere troppo pericoloso per lei e quindi ha smesso». Lo ha rivelato Miranda Ratti, moglie di Marcello Dell’Utri, intervistata dal direttore del Tempo Gian Marco Chiocci all’inaugurazione dell’anno giudiziario delle Camere penali, a Firenze.

«Forse all’inizio della settimana prossima sapremo la decisione», dei giudici del tribunale di sorveglianza di Roma, ha spiegato la donna. La signora Ratti ha ricordato che Dell’Utri soffre di un tumore alla prostata e di diabete, è cardiopatico e ha un glaucoma a entrambi gli occhi che potrebbe portarlo alla cecità. «Abbiamo chiesto una sospensione della pena - ha detto - perché possa entrare in una struttura ospedaliera adeguata ma gli viene continuamente negata. I magistrati hanno una fantasia incredibile, sono completamente staccati dalla realtà». La moglie di Dell’Utri ha spiegato che «abbiamo chiesto un’udienza pubblica affinché giornalisti e stampa possano testimoniare quanto sia vera la posizione che noi teniamo».