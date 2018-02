Palermo, non supera l'esame e va su tutte le furie danneggiando l'aula

Non supera l’esame universitario, e va in escandescenze pretendendo che, invece, venisse annotato sul suo libretto il contrario. Ma per un 25enne studente della facoltà di infermieristica al Policlinico di Palermo i guai non sono finiti perché è stato denunciato dalla Polizia per danneggiamento aggravato.

Il finimondo è scoppiato al rifiuto, ovvio, dei medici della commissione esaminatrice di segnargli l’esame sul libretto come se fosse stato passato. E il giovane è così andato su tutte le furie, scagliando un oggetto su un infisso ed infrangendone il vetro.

La denuncia dell’accaduto è stata raccolta, all’interno del Policlinico, da un equipaggio del Commissariato di P.S “Oreto-Stazione”, a cui si è rivolto direttamente il medico con cui lo studente universitario aveva avuto l’alterco. I poliziotti lo hanno intercettato nei pressi dell’uscita del nosocomio, da dove si stava allontanando.

Nel corso della stessa mattinata gli stessi poliziotti, durante un controllo all’interno di un condominio, ricadente nel territorio di competenza del Commissariato “Oreto-Stazione”, hanno sorpreso un uomo nell’atto di entrare all’interno dell’immobile, recando con sé un grosso TV a schermo piatto. Alle richieste di spiegazioni, l’uomo non è stato in grado di riferire né giustificare in modo adeguato la provenienza della TV, sostenendo di averla acquistata per la somma di 20,00 euro, cifra certamente non compatibile con il reale prezzo di mercato. Per lui è scattata una denuncia per ricettazione.