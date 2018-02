Palermo, le “ronde” neo fasciste sui bus e sui social è già polemica

Al via le ronde dei militanti di Forza Nuova sugli autobus di Palermo. Le "Passeggiate per la sicurezza", come le definiscono loro, sono iniziate ieri sera sugli autobus che vanno dalla stazione centrale fino a piazza Castelnuovo. "Militanti forzanovisti di Palermo hanno presidiato gli autobus nel tragitto Stazione centrale- Piazza Politeama - si legge in un post su Faceboopk - abbiamo conquistato la simpatia degli autisti che più volte in passato hanno richiesto la presenza dei nostri militanti sulle vetture”.

Immediati i commenti sui social: "Ok leggo questa cosa delle ronde di Forza Nuova sugli autobus e spero in 30 secondi di leggere da Amat un piano per impedirle. Ma forse 30 secondi è pure troppo", dice Sergio Lima.

"Mettetevi anche le camicie nere mi raccomando. L'indice del degrado di uno stato e che la gente si deve organizzare x avere sicurezza", dice Blasco Castiglione. "Finalmente facciamo un po di pulizia", dice invece Salvatore De Santis. Intanto, fino a questo momento non è arrivato alcun commento da parte dell’Amat, la società che gestisce il trasporto pubblico a Palermo.