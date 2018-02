Palermo, tentano rapina con un furgone delle onoranze funebri: arrestati

Tentano una rapina utilizzando un furgone delle onoranze funebri, ma vengono scoperti e arrestati dai Carabinieri della Compagnia Palermo San Lorenzo. In manette, in stato di fermo, sono finite sei persone. Gli investigatori per ragioni investigative hanno deciso di non rendere noti i loro nomi.

I militari si sono insospettiti in quanto gli indagati, alle prime luci dell’alba, si sono incontrati presso un distributore di carburanti, a Palermo. E’ stata questa circostanza a fare scattare l'allarme, in quanto alcuni investigatori, che conoscevano i sei, sapevano che, come già era acceduto altre volte, prima di colpire, erano soliti riunirsi presso un distributore.

Da lì è scattata l’operazione dei carabinieri. I sei sospettati, presa l'autostrada, si sono diretti verso Termini Imerese, dove erano previste diverse consegne di tabacchi. Il sospetto è diventato una ragionevole certezza quando i militari hanno verificato che uno di loro si trovava a bordo di un furgoncino delle onoranze funebri, che sicuramente sarebbe stato utilizzato per il trasbordo della refurtiva.

Così i carabinieri, anche con l’ausilio di un elicottero, hanno deciso di intervenire. Una volta fermati, gli indagati sono stati trovati con il perfetto kit del rapinatore: fascette per legare i polsi agli autisti, una bomboletta spray per oscurare la telecamera interna al camion, guanti, cappellini e scaldacollo. Gli accertamenti ed i riscontri eseguiti hanno consentito agli investigatori di arrestare tutta la banda per tentata rapina.

Per loro, si sono aperte le porte del carcere. La particolarità è stata ovviamente l’utilizzo del furgone delle onoranze funebri, successivamente risultato rubato. I sei, tutti palermitani e di età compresa tra i 51 ed i 23 anni, provengono da quartieri diversi della città di Palermo.