Palermo, sedicenne investito mentre attraversa: è grave 10/02/2018 - 16:24 di Redazione

Il ragazzo in via Basile investito da un'auto: ricoverato in prognosi riservata

Un 16enne è stato investito in via Ernesto Basile a Palermo. Il ragazzo stava attraversando la strada quando è stato travolto da un’auto, nei pressi del campus universitario, all’altezza del bar Massaro. Il giovane è stato trasportato dai sanitari del 118 al Policlinico, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto gli agenti dell’infortunistica stradale che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.