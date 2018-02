Incidente stradale in Toscana, muore donna originaria di Palermo

PISA - Una donna è morta la notte scorsa a San Giuliano Terme, nel Pisano, finendo fuoristrada dopo avere perso il controllo della sua auto: nella corsa il veicolo ha urtato un albero e si è incendiato. L’automobilista è stata tirata fuori da alcuni passanti prima che l’abitacolo fosse completamente avvolto dalle fiamme. Le ferite riportate nell’impatto sono però risultate fatali a Simonetta Zanobini, 70 anni, originaria di Palermo, che è morta poco dopo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 1.00 sulla via Calcesana nel comune di San Giuliano Terme (Pisa) in prossimità dell’incrocio per Colignola: la donna ha perso il controllo della sua Fiat Punto andando a urtare violentemente un albero. Inutili i prolungati tentativi di rianimarla condotti sul posto dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio che si è sviluppato nell’auto dopo l’impatto con l'albero. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.