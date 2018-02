Preso chi ha imbrattato il murales di Falcone e Borsellino a Milano

MILANO - E’ stato individuato e indagato dalla polizia l’uomo che ha imbrattato il murale dedicato ai giudici Falcone e Borsellino in corso di Porta Ticinese, a Milano. E’ un italiano di 32 anni con precedenti per imbrattamento che, secondo quanto riferisce la Questura, non appartiene all’area antagonista.



Il suo intervento ha suscitato molto scalpore e indignazione, al punto da spingere il sindaco Giuseppe Sala a definirlo un "gesto ignobile».