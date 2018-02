Villafrati, F24 compilati e non versati: sequestrato il Caf Fapi

I carabinieri di Villafrati hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, disposto dal gip del Tribunale di Termini Imerese, della sede “Caf-Fapi” a Villafrati. L’inchiedta è partita da diverse denunce presentate alla Stazione a seguito delle quali i militari hanno accertato la falsificazione dei modelli “F-24” per importo pari a circa euro 70 mila euro ad opera del titolare Salvatore G., 29 anni, del luogo, che si spacciava per commercialista senza averne alcun titolo.

Oltre ai locali è stata sequestrata l’intera documentazione presente nella struttura al fine di verificare eventuali ulteriori irregolarità.

L’uomo è indagato per truffa ed abusivo esercizio di una professione. I carabinieri hanno invitato i cittadini rimasti vittime della truffa, qualora non avessero ancora denunciato i fatti, a presentarsi alla stazione Carabinieri di Villafrati per sporgere denuncia.