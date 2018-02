A19, affidato l'appalto per ricostruire il viadotto Himera

E’ stato pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale l’esito della gara d’appalto per la ricostruzione della carreggiata in direzione Catania del viadotto "Himera", tra le pile 16 e 22, sull'autostrada A19 Palermo-Catania. Lo ha reso noto l'Anas, sottolineando che i lavori di ricostruzione del viadotto, che il 10 aprile 2015 fu danneggiato da un movimento franoso che ne rese necessaria la successiva demolizione, prevedono un investimento di quasi 11 milioni di euro e una durata dell’intervento pari a 570 giorni.

Il nuovo viadotto sarà realizzato in acciaio, con tre campate di grande luce per uno sviluppo complessivo di 270 metri. La campata centrale da 130 metri consentirà di scavalcare la porzione del corpo di frana, mentre le due pile e le relative fondazioni, posizionate ai margini della frana, saranno dimensionate per resistere al complesso quadro geomorfologico esistente sui versanti. "Quest’appalto - dichiara il Coordinatore Territoriale di Anas Sicilia, Valerio Mele - conferma l’impegno di Anas per l'autostrada A19 Palermo-Catania, per la quale è previsto, peraltro, un piano quinquennale di manutenzione straordinaria per un investimento complessivo di 870 milioni di euro fino al 2020, con svariati interventi già in corso di esecuzione".

Aggiudicatario della gara è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Gecob srl - Colnisa Costruzioni - Bua Costruzioni srl, con sede a Catania.