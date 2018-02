Palermo, scoperti una sala scommesse ed una parruccheria abusivi

Un centro scommesse abusivo è stato scoperto dalla Polizia di Stato a Palermo. A insospettire gli agenti è stato un strano via vai di persone nei pressi di un garage in via Costante Girardengo, immediato è scattato il controllo che ha consentito di scoprire l’attività illegale.

All’interno del locale c'erano alcuni computer ancora sintonizzati sui siti di scommesse, numerosi scontrini di giocate sparsi a terra e un calcio balilla, oltre a uno scooter probabilmente oggetto di furto. I clienti alla vista dei poliziotti si sono dati alla fuga e hanno fatto perdere le proprie tracce nei padiglioni del quartiere.

Sempre in via Costante Girardengo i poliziotti insieme a personale della Polizia municipale hanno controllato un panificio il cui titolare, sebbene autorizzato per la panificazione e la produzione di prodotti da forno, era sprovvisto della Scia necessaria per il commercio di generi alimentari di altro tipo, che erano invece esposti nel negozio.

Per lui è scattata una sanzione di 3.000 euro e il sequestro amministrativo di un frigo contenente bibite e di vari espositori con la relativa merce. In via Ludovico Bianchini, invece, ad essere sprovvista di Scia era un’attività di acconciature per uomo e al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 500 euro, con conseguente sequestro e chiusura del locale.

Durante i servizi sono stati controllati anche 30 persone sottoposte a misure cautelari e detentive e un 37enne è stato denunciato per evasione. Rilevate anche numerose violazioni al Codice della strada con sanzioni per oltre 4mila euro.