Palermo, "Bar Massaro" nel mirino: ancora una rapina a mano armata

Palermo - Ennesima rapina nel noto "Bar Massaro" di Palermo, preso di mira, nella tarda serata di ieri, da sette malviventi che hanno fatto irruzione armati di pistole. I malviventi hanno scavalcato il vetro antisfondamento, che era stato installato dal titolare, Francesco Massaro, per evitare rapine armate, hanno minacciato il personale, puntando contro gli impiegati le armi. Subito dopo sono fuggiti, portando via sigarette e denaro. Ancora da quantificare il bottino. Dopo l’ultima rapina subita da Massaro, il proprietario, che è anche giornalista, aveva detto a gran voce che non avrebbe mai pagato il pizzo agli estorsori della mafia. Adesso la nuova rapina, su cui indaga la Polizia.