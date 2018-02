Migrante ghanese sventa furto di una moto a Palermo

PALERMO - Il furto di un motociclo nel centro di Palermo è stato sventato ieri pomeriggio grazie all’intervento di un migrante ghanese. L’extracomunitario ha notato due giovani in via Nicolò Gallo che dopo avere guardato con insistenza un’Honda Sh sono entrati in azione nel tentativo di rubarlo. L’immigrato, che ha 38 anni, si è subito messo all’inseguimento dei due e grazie all’intenso traffico è riusciti a bloccarli. Uno dei due ladri è rimasto dolorante a terra ed è stato arrestato dagli agenti di una volante che stava passando in quel momento. Si tratta di Benedetto Perrone, 26 anni, del Borgo Vecchio accusato di furto aggravato. Sono in corso indagini per risalire al complice.