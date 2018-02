Corsa clandestina di cavalli blocca traffico in via Oreto

PALERMO - Corsa clandestina di cavalli in viale Regione Siciliana. Ore 6.50 lo start. Centinaia di moto e scoter hanno bloccato il traffico nella zona di via Oreto. Due cavalli con i calessi e i driver sono arrivati fino a Ponte Corleone. Alla fine della gara uno dei due cavalli ancora bardato da corsa, ma senza calesse è stato bloccato da un’auto della polizia. Indagini sono in corso.