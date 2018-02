Palermo, agguato alla Kalsa, un uomo di 65 anni ferito a colpi di pistola

Un uomo di 65 anni, Gioacchino Alioto, è stato ferito a Palermo con due colpi di arma da fuoco in via Torremuzza, nel rione della Kalsa. L’uomo, che ha precedenti per associazione mafiosa, è stato colpito al petto. Operato d’urgenza al Buccheri La Ferla, non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.