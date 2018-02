Giovane contromano in autostrada: automobilisti lanciano allarme su Fb

PALERMO - La polizia stradale ha bloccato la scorsa notte un giovane di 25 anni di Partinico (Pa) alla guida di un’Opel Zafira che procedeva contromano nell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Diversi automobilisti nella zona di Carini hanno chiamato la sala operativa della Polstrada segnalando la presenza dell’auto. Gli agenti hanno bloccato la vettura a Villagrazia di Carini. Per il giovane è scattato il ritiro della patente e una pesante multa. Alcuni automobilisti avevano lanciato l’allarme anche su Facebook. «Aiuto c'è un auto in contromano in autostrada. Attenzione», ha scritto una donna.