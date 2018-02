Palermo - Perquisizioni sono in corso a Palermo da parte della polizia nei confronti di soggetti che sarebbero coinvolti nell’aggressione al segretario provinciale di Forza nuova Massimo Ursino. I provvedimenti secondo quanto si apprende sarebbero scattati già nella notte e riguarderebbero diverse persone.





Ursino ha riportato una frattura al naso, ematomi al volto e in tutto il corpo e una sospetta lesione alla spalla. Il dirigente provinciale di Forza Nuova nel tardo pomeriggio di ieri è stato picchiato a sangue da un gruppo di almeno sei persone a Palermo, nella centrale via Dante, a pochi passi dalla sede del movimento di estrema destra. I medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civico gli hanno diagnosticato una prognosi di venti giorni.



IL raid punitivo contro Massimo Ursino, dirigente provinciale di Forza Nuova, è stato rivendicato con un comunicato inviato via mail a diversi organi di informazione locale. «A pochi giorni dall’arrivo in città di Roberto Fiore, atteso in città per un comizio in conclusione della campagna elettorale - si legge nella email - Massimo Ursino, uomo di spicco e dirigente nazionale del partito Forza Nuova, è stato colpito in modo esemplare mentre passeggiava per le vie del centro. E’ stato bloccato, immobilizzato e legato con del nastro adesivo, poi lasciato a terra senza possibilità di fuggire».



«Chi afferma che esista una "minaccia fascista", a Palermo come in tutta la Sicilia - prosegue la nota - dovrà ricredersi: questi uomini di poco conto appartenenti a formazioni neofasciste, che fanno di razzismo e discriminazioni il loro manifesto politico nonchè la costruzione della loro identità forte e battagliera, si sgretolano in men che non si dica sotto i colpi ben assestati dell’antifascismo. Infatti non sono in grado di difendere sè stessi, figuriamoci di attuare il loro programma politico. I fatti avvenuti oggi sono la dimostrazione del fatto che sul territorio palermitano esiste chi ripudia il fascismo e non ha timore di lottare per bloccarlo e schiacciarlo, a partire da questi protagonisti del forzanovismo, guerrieri a parole, violenti nelle immagini che evocano forse, ma incapaci di proteggere la propria incolumità e di conquistare qualsiasi forma di potere politico. Palermo è antifascista, nelle pratiche e nella quotidianità di chi la vive. A Palermo non c'è spazio per il fascismo».

«A Palermo lo sanno tutti chi sono gli aggressori, anche il sindaco Orlando». Così alcuni militanti di Forza Nuova si sono sfogati davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale Civico dove veniva medicato Massimo Ursino, il dirigente provinciale del movimento di estrema destra che ieri sera è stato picchiato a sangue nel corso di un raid compiuto in un strada del centro da un gruppo di almeno sei persone.



Sull'aggressione è intervenuto anche il sindaco Orlando, con un comunicato diffuso a tarda sera. «Quanto avvenuto con l'aggressione ai danni del segretario provinciale dell’organizzazione neofascista Forza Nuova a Palermo - si legge nella nota - è il segno della degenerazione che la politica italiana sta subendo, dopo avere sottovalutato la recrudescenza di fenomeni e comportamenti fascisti e razzisti, che rischiano di infettare culturalmente la società civile, anche quella che antifascista e antirazzista si proclama. Il fascismo non si combatte con lo squadrismo, bensì con la cultura e la resistenza». (ANSA).