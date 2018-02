Vittime riconoscono i rapinatori, tre giovani accusati di 8 "colpi"

PALERMO - Tre giovani palermitani fermati dopo una rapina ad una coppia avvenuta lo scorso 3 settembre nella centrale Piazza Castelnuovo a Palermo, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile con l’accusa di avere messo a segno altri «colpi». Sono Davide Mustacchio e Vincenzo Corrao, entrambi di 19 anni, e Giovanni Bontà, di 18. Le foto dei tre fermati, pubblicate su alcuni siti on line, hanno permesso alle vittime di identificarli come gli autori di altre otto rapina compiute con le stesse modalità. In particolare Mustacchio sarebbe il giovane che puntava il coltello all’addome dei malcapitati per costringerli a consegnare cellulare e portafogli. Bontà avrebbe partecipato a tutti gli otto episodi ricostruiti dalla Polizia; Corrao, invece, avrebbe preso parte soltanto a tre delle rapine contestate. Nei confronti dei primi due è stata applicata la misura cautelare in carcere, per Corrao la custodia cautelare domiciliare. Indagini sono in corso per stabilire se i tre si siano resi responsabili di altre rapine.