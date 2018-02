Rivendevano biglietti per le partite del Palermo falsi: nove arresti

La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato nove persone e notificato un obbligo di presentazione nell’ambito di una inchiesta coordinata dalla Procura di Palermo sulle irregolarità nella vendita dei biglietti per le partite del Palermo.

I provvedimenti cautelari sono stati firmati dal Gip del Tribunale di Palermo e hanno permesso di smantellare due associazioni per delinquere dedite alla truffa e all’accesso abusivo a sistemi informatici. Le indagini dalle Fiamme Gialle hanno consentito di accertare come gli indagati sarebbero stati dediti alla falsa intestazione, emissione e successiva rivendita di titoli di accesso allo stadio per le partite casalinghe del Palermo calcio. In particolare, i biglietti risultavano essere intestati sistematicamente a soggetti inesistenti e titolari di agevolazioni e sconti (under 14, over 65, riduzione donna), sfruttando illecitamente la forte scontistica prevista per tali categorie.

È stato appurato come oltre il 60% dei titoli ridotti emessi per gli incontri di campionato siano risultati essere intestati a soggetti inesistenti con la successiva e fraudolenta immissione sul circuito di vendita di oltre 4.000 tagliandi d’accesso. Le associazioni per delinquere erano composte da titolari di ricevitorie autorizzate, da rivenditori abusivi (c.d. “bagarini”), da capi ultras e da esponenti di spicco del tifo organizzato “rosanero” che, con la loro remunerativa attività criminale, hanno aggirato le norme poste a tutela della sicurezza degli stadi, oltre che truffare sia lo Stato che società calcistica.

Le attività d’indagine, durate circa un anno e sviluppate su diverse rivendite di Palermo e provincia, hanno interessato i campionati di calcio degli ultimi anni e hanno portato oltre che alle dieci misure cautelari anche alla denuncia di altre 23 persone e alla segnalazione alla Prefettura di 65 persone per diverse violazioni amministrative. Nel corso delle indagini, sono stati, inoltre, sequestrati n. 123 titoli falsi, alcuni dei quali acquistati e intestati addirittura a persone decedute.