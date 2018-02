Ora don Minutella ha fondato una comunità di suore e distribuisce l'acqua “miracolosa”

Don Alessandro Minutella, l’ex parroco della comunità di San Giovanni Bosco nel quartiere palermitano di Romagnolo noto per le sue posizioni critiche contro la chiesa di Papa Francesco e che si definisce martire della fede, torna ad essere al centro dell’attenzione.

Il religioso, che potrebbe presto essere scomunicato e che risulta comunque sospeso ha nel frattempo fondato una comunità di "suore" - non riconosciuta dalla Chiesa - chiamata "Piccola Nazareth". La vicenda è stata raccontata nei giorni scorsi a Storie Italiane, la trasmissione Rai condanna da Eleonora Daniele. Le cosidette suore si definiscono «persone consacrate» e due di loro hanno accettato di parlare in Tv: «Crediamo che don Minutella abbia un carisma diverso. Siamo dieci ragazze che vivono il carisma di preghiera». E hanno raccontato anche che all'interno della struttura c'è «un'acqua miracolosa, per chi crede al sovrannaturale».

E per la verità all’interno della trasmissione si è sviluppato un dibattito surreale quando viene affrontato il tema delle presunte apparizioni mariane, per Minutella sostiene che la Madonna gli parli: «La Chiesa deve dire che questa è una buffonata» ha detto ad esempio Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo. Mentre un altro ospite, don Bruno ha spiegato: «Fino a quando non è ridotto a stato laicale può vestirsi da prete».

Minutella aveva spiegato, in precedenza sempre a Storie Italiane, che «la madonna parla attraverso di me rivolgendosi a tutti, è molto preoccupata per questa umanità che si allontana da Dio, dalla preghiera e dal sacramento della confessione». E ci sono anche le parole di alcune parocchiane: «Aveva un tono strano: assumeva atteggiamenti e parole autoritarie nei confronti della Chiesa e del papa. Ce l'aveva anche con le persone divorziate. Non si può stare sul pulpito e parlare in quel modo. Le anime si manipolano con grandissima facilità. Io ho avuto paura. Ha un modo di porsi veramente entusiasmante, che cattura. Era come se minacciasse le persone presenti. Ti attrae ma già ti senti vittima, sono meccanismi così strani che non vedevo l'ora di andarmene».