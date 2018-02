Serie B, il Palermo non va oltre il pareggio con la Pro Vercelli

Finisce 0-0 la sfida del Piola tra Pro Vercelli e Palermo. Un punto che, sostanzialmente, serve poco a entrambe: il Palermo non riesce ad approfittare della frenata al vertice, e la Pro, nonostante il quinto risultato utile consecutivo, resta ancorata in piena zona retrocessione diretta.

Match equilibrato con il Palermo più propositivo ma la Pro più insidiosa nelle ripartenze (Castiglia e Reginaldo). Nella ripresa, dopo un buon avvio della Pro, il Palermo prova a spingere anche se in contropiede sono i bianchi a sprecare con Altobelli una ghiotta occasione. Nel finale Pigliacelli decisivo su conclusione di Trajkovski e i rosanero che protestano per una trattenuta in area su Moreo.