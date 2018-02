Palermo, al corteo antifascista con le mani legate da nastro adesivo

I manifestanti dei centri sociali che partecipano al corteo antifascista a Palermo, per un tratto, hanno sfilato con i polsi legati con del nastro adesivo per imballaggi.

"E' con questo che è stato legato il militante di Forza Nuova. Il nostro era solo un intento dimostrativo, non c'è stata alcuna violenza", spiegano i manifestanti. Il corteo intanto sta girando per via Cavour.

Al corteo antifascista che si sta snodando per le vie del centro, dopo la partenza da piazza Verdi, un massiccio sbarramento di forze dell’ordine ha impedito che potesse raggiungere piazza Crispi, dove alle 18.30 si terrà il comizio organizzato da Forza Nuova, che vedrà la partecipazione del segretario Roberto Fiore.