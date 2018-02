Fiore: «Aggressori scarcerati? Magistratura di Palermo deviata»

«La scarcerazione dei due arrestati per l'aggressione di Massimo Ursino è uno scandalo». Lo ha detto Roberto Fiore, leader di Forza Nuova arrivato a Palermo per un comizio. «Noi abbiamo il filmato di ciò che è successo - dice - e vedere le persone coinvolte oggi uscire dal carcere dopo due giorni fa ridere».

«Ci sono due militanti a Roma che sono in carcere da cinque mesi - dice - non hanno torto il capello a nessuno eppure sono ancora agli arresti. Questo fa capire che oggi come 40 anni fa la magistratura di Palermo è deviata. La magistratura italiana è infiltrata da coloro che vogliono seminare odio in Italia - dice - noi saremo parte civile contro Leoluca Orlando».