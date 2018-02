Balestrate, coltivavano piante di cannabis nella vasca da bagno

PALERMO - I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, con l’accusa di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, M.G. 31 anni e per furto aggravato di energia elettrica F.C.P. 37enne, entrambi di Balestrate (Pa). In una falegnameria abusiva i militari hanno trovato della marijuana. La perquisizione è stata estesa in casa di M.G. Nella vasca da bagno dell’abitazione sono state trovate 40 piante di cannabis e l’attrezzatura idonea alla coltivazione. La casa era alimentata con un allaccio abusivo alla linea elettrica.