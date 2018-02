Da Bagheria a Casteldaccia, in marcia contro la mafia come 30 anni fa

Come trentacinque anni fa, studenti e genitori, nonni e nipoti, sindaci, sacerdoti, si sono dati appuntamento a Bagheria, davanti alla scuola "Carducci", per marciare fino a Casteldaccia e ribadire il loro "no" alla mafia.

Dai sindacati alla Chiesa, dalla rete delle scuole "Bab el Gherib" a un cartello di un centinaio di associazioni, dai sindaci del comprensorio a semplici cittadini, è stata massiccia la partecipazione con migliaia di persone che, nonostante la pioggia, hanno marciato sullo stesso percorso che trentacinque anni fa aveva dato vita alla prima marcia antimafia in quella via dei Valloni, oggi "via della Marcia Antimafia 26/02/1983", che un tempo era scelta dai killer della criminalità organizzata e dai latitanti come strada di fuga.

"Ricordare la marcia di trentacinque anni fa e rifarla", ha sottolineato Vito Lo Monaco, presidente del Centro Pio La Torre "significa fornire ai giovani di oggi, non solo una memoria di un esempio clamoroso, la prima rivolta di popolo contro le mafie fino allora combattuta dai contadini e dagli operai sostenuti dalle sinistre, ma lo strumento di comprensione del loro presente e per costruirsi un loro futuro libero dalle mafie, dalle diseguaglianze, da ogni ingiustizia sociale, da ogni forma di violenza".