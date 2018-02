Incidenti stradali, pensionato investito da auto pirata a Cerda

PALERMO - Un pensionato di 70 anni, Vincenzo C., è stato investito ieri sera a Cerda (Palermo) mentre attraversava via Roma. L’automobilista è fuggito via lasciando per terra il pedone. Soccorsa dal 118, il pensionato è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Termini Imerese, dove i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico e la frattura scomposta della gamba destra. La prognosi è di 30 giorni. Indagano i carabinieri.