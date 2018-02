Controlli allo Zen, armi e droga nascosti in casa: arrestati padre, madre e figlio

PALERMO - La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza dei reati di produzione e detenzione di droga e detenzione illegale di armi da sparo, Gabriele Ferrazzano 19 anni e i suoi genitori Salvatore e Maria. Nell’abitazione di Ferrazzano, al terzo piano di una palazzina di via Costante Girardengo, sono state trovate 432 stecche di hashish e 5 kg circa di marijuana, un fucile a canne mozze di marca "Breda" con 25 cartucce calibro 12 e una balestra.

Vicino alla camera da letto, separato da una parete in cartongesso, è stato scoperto uno sgabuzzino adibito a «serra indoor» con 60 piante di marijuana. In cucina, dietro un armadio, i poliziotti hanno scoperto un foro praticato nella parete, con dentro due pistole calibro 9 con tre caricatori, e 71 proiettili. Infine, nel bagno, in un’intercapedine ricavata tra il pavimento e la vasca, gli agenti hanno rinvenuto altri sacchi contenenti marijuana essiccata e cocaina. I tre sono stati portati nel carcere Pagliarelli.