Concussione, prefettura sospende sindaco di Gratteri Giacomo Ilardo

Gratteri (Palermo) - Il Prefetto Antonella De Miro ha sospeso il Sindaco di Gratteri Giacomo Ilardo, in applicazione dela Legge Severino, a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese con la quale il Sindaco è stato condannato a 2 e mesi 8 di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto ritenuto responsabile del reato di concussione. Il provvedimento è stato trasmesso al Gruppo Carabinieri di Monreale per la notifica ai competenti organi del Comune ed inviato al Ministero dell’Interno ed all’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica.