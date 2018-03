Palermo, nascondeva la droga nella parete del corridoio: arrestato

Nascondeva la droga in una parete lungo il corridoio della sua abitazione. La Polizia di Palermo ha arrestato Rosario Ramacca, pregiudicato palermitano di anni 46, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo abita nel quartiere di “Brancaccio” e gli agenti sono stati insospettiti da un continuo via vai di giovani nei pressi dell’abitazione di Ramacca. A quel punto hanno deciso di approfondire i controlli.

E in una delle pareti del corridoio i poliziotti hanno notato delle irregolarità e con uno sportellino. Una volta rimosso lo sportellino, i poliziotti hanno trovato 180 grammi di cocaina, ancora da tagliare, e suddivisa in singole confezioni di cellophane e due bilancini di precisione. La cocina sequestrata, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 35.000 euro.