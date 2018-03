Gestivano B&B senza licenza a Misilmeri: padre e figlio denunciati

PALERMO - Il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana del Distaccamento di Piana degli Albanesi, ha sequestrato il «B&B Oasi Club» in località Catena a Misilmeri (Pa). Ai forestali erano arrivate diverse segnalazioni su abusi edilizi e sull'attività che sarebbe stata svolta senza autorizzazioni. La struttura ricettiva era già operativa e recensita nei siti turistici da chi vi aveva soggiornato. Dopo i controlli sono stati denunciati il proprietario M.A. di 28 anni e il committente dei lavori M.L. di 60 anni, rispettivamente padre e figlio, accusati di esercizio di attività alberghiera senza licenza del questore e omessa comunicazione delle persone alloggiate.

Padre e figlio sono stati denunciati anche per abuso edilizio per avere costruito senza autorizzazione 650 metri quadrati di fabbricato funzionale alla struttura alberghiera e per aver realizzato, una piscina in cemento armato delle dimensioni di 460 metri quadrati più solarium, bagni e docce, per una superficie complessiva di 750 metri quadrati.