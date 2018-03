Palermo, tavoli e sedie distrutte: rissa in un pub in via Candelai

PALERMO - Rissa la scorsa notte in via Candelai a Palermo. Tavoli e sedie distrutte e colpi di bottiglia contro la porta d’ingresso di un pub. Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma e identificare alcuni giovani coinvolti nella lite. I militari stanno anche cercando di capire cosa ha scatenato la rissa.



«Siamo stanchi ed esasperati - dicono i residenti - andremo via dal quartiere se le istituzioni non faranno azioni preventive e di controllo su quanto succede soprattutto il fine settimana, ma prima andremo in tribunale per chiedere i danni causati dalla movida senza controllo». Maggiori controlli vengono chiesti dai rappresentanti delle circoscrizioni. «È inammissibile - dice il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao - che le forze dell’ordine non riescano a controllare con continuità questa zona. Sono state trasmesse già nel 2017 al comando della polizia municipale oltre la delibera circoscrizionale diverse note di sollecito, perché si assicuri ai residenti maggiore controllo. Evidentemente c'è qualche problema forse dovuto al numero esiguo di personale in servizio nella forze dell’ordine che non permette il controllo preventivo del territorio».