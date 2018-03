Palermo, montascale per disabili in vendita da rigattiere: recuperati

PALERMO - I carabinieri hanno recuperato due montascale per il trasporto disabili rubati ad un’azienda palermitana nell’agosto del 2017. Erano in vendita in un negozio di merce usata a Palermo il cui titolare, un 61enne, è stato denunciato per ricettazione. La merce rubata è stata trasportata nella caserma della Compagnia San Lorenzo utilizzando il furgone del negozio che aveva in vendita la merce rubata. Furgone risultato senza assicurazione. Così oltre alla denuncia per ricettazione al commerciante è stata comminata anche una sanzione per violazione del codice della strada.