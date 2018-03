Minacciò infermiere del Civico con una pistola: condannato

PALERMO - Il gup di Palermo Nicola Aiello ha condannato a cinque anni Giuseppe Napoli, 45 anni, accusato di minacce, ricettazione e porto abusivo d’arma da fuoco. Napoli, che la mattina dell’8 giugno 2015 si era lamentato per le scarse cure al fratello ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale Civico, nel pomeriggio è tornato al nosocomio per fare una visita al parente, ma stavolta armato di una pistola a salve modificata e in grado di sparare che ha puntato sulla testa di un infermiere dicendo: «Quello che è successo non deve succedere mai più». Napoli fu poi arrestato dai carabinieri in servizio al nosocomio.