Palermo, muore folgorato in un ex cementificio abbandonato

Tragedia a Palermo, dove un uomo di 36 anni, Alessandro Damasco, è morto folgorato mentre si trovava all’interno di un ex cementificio Sicomed ormai in disuso in via Parrini, a Fondo Gallo.

L’uomo, immediatamente soccorso, è giunto, però, cadavere in ospedale. Non è escluso che la vittima, che si trovava nel cantiere insieme a tre parenti che gli investigatori stanno adesso ascoltando, stesse cercando di rubare cavi di rame e ferro e nel tentativo di sguainare un cavo sia rimasto colpito dalla scarica elettrica. Sulla vicenda indaga la Polizia.